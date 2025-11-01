У четвер 30 вересня, близько 20:00 години, поліцейський Івано-Франківського районного управління поліції, здійснюючи охорону громадського порядку, помітив у центрі міста чоловіка, який вчиняв дрібне хуліганство, нецензурно лаявся, образливо чіплявся до інших громадян. Правопорушник був напідпитку, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

«Чоловік проігнорував законну вимогу поліцейського припинити протиправні дії. З метою припинення правопорушення та недопущення подальших неправомірних дій поліцейський прийняв рішення про його затримання. Чоловіка доставили до Івано-Франківського районного управління поліції для складання матеріалів та з’ясування всіх обставин», – повідомили правоохоронці.

35-річного мешканця Прикарпаття притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 та ч.1 ст. 178 КУпАП.