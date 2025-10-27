В Буковелі можуть відкрити McDonald’s

У 2026 році McDonald’s планує відкрити щонайменше 11 нових ресторанів в Україні, повідомив директор із розвитку компанії Віталій Стефурак.

За його словами, серед можливих локацій — туристичний комплекс Буковель, пише Ратуша.

“Наступного року ми плануємо відкрити не менше 11 ресторанів. А в 2027–28 роках розраховуємо пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік. Ми бачимо перспективи для розвитку в Україні, тому поступово збільшуємо інвестиції”, — зазначив Стефурак в коментарі Інтерфакс-Україна.

У 2025 році мережа також розшириться на 11 нових закладів, серед яких три відкриють і ще один оновлять до кінця року.

Минулого року в розвиток McDonald’s в Україні інвестували 1,8 млрд грн, а цього року — близько 2 млрд грн.

Компанія вже представлена у всіх областях України, відкривши заклад у Закарпатті у 2025 році. Подальший розвиток буде зосереджено на центральній і західній Україні, містах-мільйонниках, обласних центрах, а також популярних туристичних локаціях.

Перший ресторан McDonald’s в Україні відкрили 24 травня 1997 року у Києві. Нині в країні працює 117 ресторанів, ще 15 залишаються зачиненими через міркування безпеки.