В Івано-Франківську оголосили переможця щорічного літературного конкурсу “З точки зору осені”

У понеділок, 27 жовтня в Івано-Франківську оголосили переможців Двадцять девʼятого відкритого традиційного літературного конкурсу “З точки зору осені”.

Переможницею 22 конкурсу стала коломиянка Наталія ГОРОДЧУК. Про це повідомили на сторінці Громадського інституту аналітики.

Таким є рішення компетентного журі під керівництвом кандидата філологічних наук, письменника Івана ЦИПЕРДЮКА.

Наталія ГОРОДЧУК народилася в місті Коломия. За фахом учитель математики. Працює завідувачем Коломийської філії №3 Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка. Поезія – це її хобі. Член спілки літераторів Коломиї “Суцвіття” та Благодійного мистецького фонду “Сузір’я Карпат”. Учасниця альманахів “Джерельні дзвони”, “Суцвіття”, “Окрилені Музою” та інших. У творах поетеси багато світла, тепла та яскравих барв. Вони несуть позитив, віру в світле майбутнє та нашу перемогу.

Варто зауважити, що цьогорічна переможниця отримає головний приз конкурсу – планшетний комп’ютер.

