В Дубівцях попрощалися із захисником Михайлом Савчуком
В Дубівцях попрощалися із захисником Михайлом Савчуком

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 22:40
Провести його в останню путь зібралися сотні людей – духовенство, влада, рідні, друзі, односельчани, побратими та всі, хто хотів віддати шану тому, хто поклав своє життя за свободу України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Дубовецька територіальна громада

Михайло Савчук народився 3 лютого 1980 року в селі Дубівці. Навчався в Дубовецькій школі, а згодом здобув фах електрозварювальника в Перемишлянському училищі. Після навчання служив у Національній гвардії в Павлограді, де отримав звання старшого сержанта.

У мирному житті працював, створив сім’ю, радів народженню донечки Христини.

Його війна розпочалася ще в 2014 році. Михайло став добровольцем АТО, служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді на сході України. А з 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, він боронив рідну землю, вже як командир відділення 7-го стрілецького батальйону.

Воїн з позивним «Сава» завжди був на передовій.

