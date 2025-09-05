ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківська Сюзану Досин. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 00:02
Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківської громади Сюзану Досин. Дівчина 4 вересня приблизно о 19:40 пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Сюзана Досин народилася у 2009 році, жила в селі Вовчинець Івано-Франківської громади.

Дівчина у білому одязі та чорному жилеті.

Прикмети Сюзани Досин

Зріст зниклої — 165 сантиметрів, середньої тілобудови. Волосся — світлого кольору, середньої довжини. Неповнолітня була одягнена у чорні шорти та білу футболку.

Повідомити інформацію про зниклу Сюзану Досин можна за телефонами відділу ювенальної превенції поліції в Івано-Франківській області: 102; 097 98 32 132; 067 497 17 87; 067 336 27 75.

