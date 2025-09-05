Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківська Сюзану Досин. ФОТО

Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківської громади Сюзану Досин. Дівчина 4 вересня приблизно о 19:40 пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Сюзана Досин народилася у 2009 році, жила в селі Вовчинець Івано-Франківської громади.

Прикмети Сюзани Досин

Зріст зниклої — 165 сантиметрів, середньої тілобудови. Волосся — світлого кольору, середньої довжини. Неповнолітня була одягнена у чорні шорти та білу футболку.

Повідомити інформацію про зниклу Сюзану Досин можна за телефонами відділу ювенальної превенції поліції в Івано-Франківській області: 102; 097 98 32 132; 067 497 17 87; 067 336 27 75.