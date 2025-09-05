Понад 800 орків та 50 артсистем – втрати окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.09.25
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Втрати ворога
- особового складу / personnel – близько / about 1086220 (+810) осіб / persons
- танків / tanks – 11159 (+2) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23243 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32435 (+50) од
- РСЗВ / MLRS – 1480 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1216 (+1) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 56267 (+222)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3686 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60831 (+139)
- спеціальна техніка / special equipment – 3956 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!