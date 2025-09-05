ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Понад 800 орків та 50 артсистем - втрати окупантів за минулу добу
Автор: Ігор Василик
05/09/2025 07:27
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.09.25

Втрати ворога

  • особового складу / personnel – близько / about 1086220 (+810) осіб / persons
  • танків / tanks – 11159 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23243 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32435 (+50) од
  • РСЗВ / MLRS – 1480 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1216 (+1) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 56267 (+222)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3686 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60831 (+139)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3956 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника 24.02.22–05.09.2025. Інфографіка

