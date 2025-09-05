Прикарпатська поліція розшукує двох зниклих неповнолітніх дівчат з Тлумацької громади

Дівчата зникли ще у середу вранці 03 вересня. Їхнє місце перебування близьким та рідним невідоме і досі, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ювенальну Поліцію Прикарпаття
Нагадаємо, що Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківська Сюзану Досин. ФОТО
Розшук дівчат
Поліція встановлює місцезнаходження двох неповнолітніх жительок Тлумацької МГ, Івано-Франківського району.
Відділ ювенальної превенції розшукує двох неповнолітніх дівчат віком 13 та 15 років, які 03 вересня близько 08 :00 год. пішли з дому та по даний час місце перебування їх невідоме.
- Зникла – Кліщ Вікторія Володимирівна, 2011 р.н., жит. с.Братишів, Тлумацької МГ
- Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, довге.
- Одягнена: футболка білого кольору, джинсові штани чорного кольору та кросівки чорного кольору.
- Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., жит.с.Нижнів, Тлумацької МГ.
- Прикмети: зріст близько 152 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве.
- Одягнена : футболка зеленого кольору, джинси чорного кольору та кросівки сірого кольору.
Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх дівчат або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775