Прикарпатська поліція розшукує двох зниклих неповнолітніх дівчат з Тлумацької громади

Дівчата зникли ще у середу вранці 03 вересня. Їхнє місце перебування близьким та рідним невідоме і досі, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ювенальну Поліцію Прикарпаття

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Нагадаємо, що Поліцейські розшукують 15-річну жительку Івано-Франківська Сюзану Досин. ФОТО

Розшук дівчат

Поліція встановлює місцезнаходження двох неповнолітніх жительок Тлумацької МГ, Івано-Франківського району.

Відділ ювенальної превенції розшукує двох неповнолітніх дівчат віком 13 та 15 років, які 03 вересня близько 08 :00 год. пішли з дому та по даний час місце перебування їх невідоме.

Зникла – Кліщ Вікторія Володимирівна, 2011 р.н., жит. с.Братишів, Тлумацької МГ

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, довге.

Одягнена: футболка білого кольору, джинсові штани чорного кольору та кросівки чорного кольору.

Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., жит.с.Нижнів, Тлумацької МГ.

Прикмети: зріст близько 152 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве.

Одягнена : футболка зеленого кольору, джинси чорного кольору та кросівки сірого кольору.