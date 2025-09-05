ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську сьогодні проведуть в останню путь полеглого героя Івана Джичку
Автор: Ігор Василик
05/09/2025 08:09
Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим захисником-героєм Іваном Джичкою, який віддав своє життя за українську землю, боронячи її від московитських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Івано-Франківської міської територіальної громади Руслана Марцінківа.

Ритуал військового похорону

У п’ятницю, 05 вересня, о 13.00 годині початок похорону полеглого з Будинку Смутку (вул. Ребета, 3). Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

“Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться в дописі.

