Сьогодні у Франківську розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Ігорем Пальчаком

У п’ятницю 05 вересня в Івано-Франківській міській територіальній розпочнуться заходи прощання із полеглим захисником української землі Ігорем Пальчаком, який загинув від рук московитських окупантів.

Заходи прощання

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Пальчаку Ігору Мироновичу (18.08.1975 – 01.12.24)

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ з посиланям на КП Міська ритуальна служба

Понад півроку вважався зниклим без вісти

– 05.09.2025 р. о 14:00 – панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

– 05.09.2025 р. о 14:45 – виїзд із Будинку смутку до дому загиблого за адресою : вул.Хоткевича, буд. 54,10 підʼїзд;

– 05.09.2025 р. о 15:30 – прощання біля дому загиблого за адресою : вул.Хоткевича, буд. 54, 10 підʼїзд;

– 05.09.2025 р. о 16:00 – виїзд із дому загиблого на адресу : вул. Франка, 24А, с. Шумляни, Тернопільський район, Тернопільська область.