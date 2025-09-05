У суботу в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Міронова

В суботу 06 вересня, у Івано-Франківську поховають загиблого військовослужбовця Віталія Міронова.

Його понад рік вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.

У суботу, 06 вересня о 9:00 годині розпочнеться церемонія прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна Віталія Міронова поховають того ж дня о 10:00 годині на Алеї героїв у селі Чукалівка.