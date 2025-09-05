ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У суботу в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Міронова
Диван на коліщатках в темній вітальні

У суботу в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Міронова

Автор: Ігор Василик
05/09/2025 08:29
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В суботу 06 вересня, у Івано-Франківську поховають загиблого військовослужбовця Віталія Міронова.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Його понад рік вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.

У суботу, 06 вересня о 9:00 годині розпочнеться церемонія прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна Віталія Міронова поховають того ж дня о 10:00 годині на Алеї героїв у селі Чукалівка.

СХОЖІ НОВИНИ