У суботу в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Міронова

В суботу 06 вересня, у Івано-Франківську поховають загиблого військовослужбовця Віталія Міронова.
Його понад рік вважали зниклим безвісти.
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.
У суботу, 06 вересня о 9:00 годині розпочнеться церемонія прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.
Воїна Віталія Міронова поховають того ж дня о 10:00 годині на Алеї героїв у селі Чукалівка.