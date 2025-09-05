Матчдей: сьогодні “Прикарпаття-Благо” приймає удома чернівецьку “Буковину”

У п’ятницю 05 вересня, івано-франківське “Прикарпаття-Благо” зіграє свій другий домашній матч у сезоні 2025-2026, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу франківського клубу.
Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 5 тур
«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Буковина» (Чернівці)
5 вересня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 13:30 година.
Арбітр – Максим Скрипник (Київська обл.).
Асистенти арбітра – Юрій Ковальчук, Юрій Кравченко (обидва – Львів)
Четвертий арбітр – Іван Салаш (Калуш)
Спостерігач арбітражу УАФ – Борис Трач (Тернопіль)