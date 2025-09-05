ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Матчдей: сьогодні "Прикарпаття-Благо" приймає удома чернівецьку "Буковину"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Матчдей: сьогодні “Прикарпаття-Благо” приймає удома чернівецьку “Буковину”

Автор: Ігор Василик
05/09/2025 08:50
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У п’ятницю 05 вересня, івано-франківське “Прикарпаття-Благо” зіграє свій другий домашній матч у сезоні 2025-2026, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу франківського клубу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 5 тур
«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Буковина» (Чернівці)
5 вересня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 13:30 година.

Арбітр – Максим Скрипник (Київська обл.).
Асистенти арбітра – Юрій Ковальчук, Юрій Кравченко (обидва – Львів)
Четвертий арбітр – Іван Салаш (Калуш)
Спостерігач арбітражу УАФ – Борис Трач (Тернопіль)

СХОЖІ НОВИНИ