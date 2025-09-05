ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківців кличуть на популярну виставу Олексія Гнатковського "Про що мовчать чоловіки або Дикун FOREVER"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців кличуть на популярну виставу Олексія Гнатковського “Про що мовчать чоловіки або Дикун FOREVER”

Автор: Ігор Василик
05/09/2025 09:03
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Наступної п’ятниці франківців та гостей міста запрошують на популярну комедійну моновиставу народного артиста України Олексія Гнатковського “Про що мовчать чоловіки або Дикун FOREVER”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Нагадаємо, що Відомий франківський актор Олексій Гнатковський дав велике інтерв’ю для проекту від 1+1 “НАОДИНЦІ”

Добірний гумор, самоіронія та майстерна гра головного актора зроблять вечір п’ятниці добрим та незабутнім.

Вистава “Про що мовчать чоловіки або Дикун FOREVER” це популярна театральна франшиза, яку виконують із різними адаптаціями у понад 50 країнах світу.

Квитки на виставу можна придбати на сайті за цим посиланням.

Стендап комедія, квитки на Karabas, Івано-Франківськ

СХОЖІ НОВИНИ