В Івано-Франківській області розвивають кластерний підхід до управління відходами

В Івано-Франківській області триває робота над впровадженням кластерної системи управління відходами. Днями у Надвірній відбулася нарада за участю начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Андрія Пліхтяка, представників територіальних громад Надвірнянського району та експертів.

Під час зустрічі обговорили сучасний стан поводження з відходами, головні проблеми та виклики. Зокрема, йшлося про полігон побутових відходів, що вже вичерпав свою потужність, а також про промислові, комунальні та туристичні підприємства, які є найбільшими утворювачами відходів у регіоні.

Відповідно до Регіонального плану управління відходами до 2034 року, на території області планують створити п’ять кластерів. Надвірнянський об’єднає дев’ять територіальних громад.

Для підвищення екологічної безпеки у межах кластера передбачено:

будівництво регіонального полігону для захоронення відходів,

облаштування дев’яти стаціонарних пунктів роздільного збирання,

створення двох сміттєперевантажувальних станцій,

відкриття центру збирання відходів для їх ремонту та повторного використання.

Реалізація цих заходів має стати важливим кроком у напрямку екологічної модернізації області.