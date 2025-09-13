В Івано-Франківській області розвивають кластерний підхід до управління відходами

В Івано-Франківській області триває робота над впровадженням кластерної системи управління відходами. Днями у Надвірній відбулася нарада за участю начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Андрія Пліхтяка, представників територіальних громад Надвірнянського району та експертів.
Під час зустрічі обговорили сучасний стан поводження з відходами, головні проблеми та виклики. Зокрема, йшлося про полігон побутових відходів, що вже вичерпав свою потужність, а також про промислові, комунальні та туристичні підприємства, які є найбільшими утворювачами відходів у регіоні.
Відповідно до Регіонального плану управління відходами до 2034 року, на території області планують створити п’ять кластерів. Надвірнянський об’єднає дев’ять територіальних громад.
Для підвищення екологічної безпеки у межах кластера передбачено:
- будівництво регіонального полігону для захоронення відходів,
- облаштування дев’яти стаціонарних пунктів роздільного збирання,
- створення двох сміттєперевантажувальних станцій,
- відкриття центру збирання відходів для їх ремонту та повторного використання.
Реалізація цих заходів має стати важливим кроком у напрямку екологічної модернізації області.