В Івано-Франківській області розвивають кластерний підхід до управління відходами
Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 08:31
В Івано-Франківській області триває робота над впровадженням кластерної системи управління відходами. Днями у Надвірній відбулася нарада за участю начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Андрія Пліхтяка, представників територіальних громад Надвірнянського району та експертів.

Під час зустрічі обговорили сучасний стан поводження з відходами, головні проблеми та виклики. Зокрема, йшлося про полігон побутових відходів, що вже вичерпав свою потужність, а також про промислові, комунальні та туристичні підприємства, які є найбільшими утворювачами відходів у регіоні.

Відповідно до Регіонального плану управління відходами до 2034 року, на території області планують створити п’ять кластерів. Надвірнянський об’єднає дев’ять територіальних громад.

Для підвищення екологічної безпеки у межах кластера передбачено:

  • будівництво регіонального полігону для захоронення відходів,
  • облаштування дев’яти стаціонарних пунктів роздільного збирання,
  • створення двох сміттєперевантажувальних станцій,
  • відкриття центру збирання відходів для їх ремонту та повторного використання.

Реалізація цих заходів має стати важливим кроком у напрямку екологічної модернізації області.

