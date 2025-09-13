ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Генштабі розглядають можливість відключення мобільної мережі під час тривог
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Генштабі розглядають можливість відключення мобільної мережі під час тривог

Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 08:11
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Генеральний штаб ЗСУ розглядає можливість відключати мобільну мережу або сповільнювати роботу мобільного інтернету під час повітряних тривог.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело у Генштабі.

За інформацією джерела, зараз необхідності в такому рішенні немає, оскільки військові мають широкий комплекс заходів з протидії російським дронам. Однак у майбутньому ситуація може змінитися.

«Сенс у таких заходах (відключення мережі – ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV», – заявило джерело.

Там додали, що дронам з камерою потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме для них є сенс застосовувати обмеження мобільного зв’язку.

СХОЖІ НОВИНИ