У Генштабі розглядають можливість відключення мобільної мережі під час тривог

Генеральний штаб ЗСУ розглядає можливість відключати мобільну мережу або сповільнювати роботу мобільного інтернету під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело у Генштабі.

За інформацією джерела, зараз необхідності в такому рішенні немає, оскільки військові мають широкий комплекс заходів з протидії російським дронам. Однак у майбутньому ситуація може змінитися.

«Сенс у таких заходах (відключення мережі – ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV», – заявило джерело.

Там додали, що дронам з камерою потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме для них є сенс застосовувати обмеження мобільного зв’язку.