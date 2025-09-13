За добу ЗСУ ліквідували ще 950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських військових, знищили 4 ворожі танки та майже 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 093 730 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1093730 (+950) осіб
- танків – 11181 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23267 (+1) од
- артилерійських систем – 32707 (+39) од
- РСЗВ – 1486 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109)
- спеціальна техніка – 3964 (+0)