За добу ЗСУ ліквідували ще 950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських військових, знищили 4 ворожі танки та майже 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 093 730 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали: