Veles Mall та SUN передали 60 дронів-перехоплювачів для 102 бригади ТрО

Veles Mall разом із Save Ukraine Now (SUN) зібрали 2 777 780 грн на 60 FPV-дронів перехоплювачів українського виробництва. Внесок Veles Mall склав понад 2 млн, решту задонатили відвідувачі, гості та орендарі торгового центру.

Ціль збору обирали військові 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина.

“В умовах тотальної переваги противника в кількості розвідувальних та ударних дронів, які здійснюють виявлення, коригування та подальше ураження наших піхотинців, техніки та озброєння, FPV-перехоплювачі стали ефективною силою протидії противнику, які змусили ворога згадати, що наше українське небо належить нам. Станом на сьогодні не лишилось жодного зразка ворожих дронів, які б не були уражені екіпажами БПЛА перехоплювачів ЗСУ, щодня противнику завдаються збитки на мільйони доларів. Кожен дрон-перехоплювач — це запорука збереження життя як на бойових позиціях переднього краю, так і у мирному тилу наших міст. Бережемо наше українське небо разом!”, — прокоментував начальник безпілотних систем 102 ОБр ТрО Максим Шовкопляс.

“Генерал Черешня AIR” — це українські FPV дрони-перехоплювачі, розроблені для боротьби з ворожими безпілотниками, такими як “Орлан”, “Supercam” та “Zala”, а також ударними дронами типу “Гербера”. Дрони можуть працювати в складних умовах — вночі, в диму, а також у тумані. Вони літають зі швидкістю до 170 км за годину, максимальна дальність — 22 км, висота — 7 000 м, корисне навантаження — до 1,2 кг, тривалість польоту — до 35 хвилин.

Додатково до дронів, придбаних за кошти збору, компанія-виробник “Генерал Черешня” передає прикарпатським захисникам власним коштом наземну станцію керування “Генерал Черешня AIR”.

Це інноваційна бойова наземна станція управління та зв’язку для FPV-дронів, яка забезпечує радіогоризонт завдяки поворотному механізму 360°, дальність зв’язку до 16 км, закритий цифровий відеозв’язок, сумісність із DJI.

“Ми з колективом та засновниками Veles Mall постійно підтримуємо сили оборони та наших працівників, які зараз воюють. — зазначили представники Veles Mall. – Сьогодні ми хочемо подякувати нашим відвідувачам, партнерам та орендарям, які підтримали наш збір. Також дякуємо гостям, які відвідали благодійний концерт Tvorchi та донатили на ЗСУ. Завдяки вам разом ми зібрали на 170 тисяч більше, ніж планували, а це — ще більше дронів та вибухів для ворога”.

Серед партнерів Veles Mall, що доєдналися до збору: Укрзолото, Золотий Вік, Famo, KFC, Athletics, Megasport, Swipe, Savage, Oshka, Bugatti, Avon, Movieland, Stimma, Total Fitness, Merezka, Vloria, Andre Tan, Avocado, Karting IF, De Luxe, Felliber, Olio, Marigo, Irony, Exotique, Це твоє, City Line, Rene, PhoneHub, Secret by Victoria’s Secret, Brider, Amid, Це твоє, Lekvar, GC Barbershop, Перше Друге, Станція, Press та ШУM.

У SUN розповіли, що купують дрони різних типів – від звичайних FPV до крил, як Shark, запит на них є постійним. Задонатити на прикарпатські підрозділи можна за посиланням.