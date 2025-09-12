ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Протест за захист української мови на площі.
У Франківську провели акцію “Поважай українців — говори українською”

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 22:39
12 вересня на Вічевому майдані в Івано-Франківську відбулася мирна акція “Поважай українців — говори українською”. На події зібралися майже два десятки людей.

Пише Суспільне.

За словами організаторки заходу Катерини Таран, таку саму акцію проводили у Львові та Києві. Учасники виступають проти толерування російської мови в українських містах.

Акція “Поважай українців — говори українською”, Івано-Франківськ, 12 вересня. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

“Ти йдеш вулицею чи “стометрівкою”, чи гуляєш біля озера — через кожні дві-три людини чуєш, як розмовляють російською. Ти заходиш в кафе — та сама ситуація. Мені неприємно й іншим людям так само неприємно це чути. Таке враження, що ти сидиш серед росіян”, — говорить Катерина Таран.

Акція “Поважай українців — говори українською”, Івано-Франківськ, 12 вересня. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Учасники акції наполягають на виконанні закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

“Ми вимагаємо припинити московський терор проти українських дітей, проти змосковщення в освіті та гуртках. В Україні це дуже сильно практикується, коли ти приводиш дитину, в тому ж Харкові, в тій же Одесі, тобі не гарантують, що викладання буде суто українською”, — каже Катерина Таран.

Плакат з надписом “Виховуй дітей українською”, Івано-Франківськ, 12 вересня. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Організаторка акції пояснює: російської мови варто остерігатися, оскільки завдяки їй росіяни поширюють свої наративи та формують видимість спільного культурного простору.

Акція “Поважай українців — говори українською”, Івано-Франківськ, 12 вересня. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

“Далі буде так, що до нас знову повернуться російські пісні, російська озвучка, якісь “хороші рускі”. Бо за мовою іде вся їхня культура. І все знову почне повертатися. Не дай Боже, але воно так працює”, — говорить Катерина Таран.

