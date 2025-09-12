ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Фотоквест в Івано-Франківську, 14 вересня, архітектура
Диван на коліщатках в темній вітальні

14 вересня франківців і гостей міста запрошують на фотоквест

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 22:08
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вже цієї неділі, 14 вересня, в рамках «Днів європейської спадщини» людей закликають полювати за кадрами.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Реєстрація вже відкрита.

Зареєструватися можна за посиланням.

У випадку повітряної тривоги час екскурсії буде зміщено! Про новий час початку екскурсії повідомлять на сторінці Visit.frankivsk.

Екскурсії відбуваються за донат. В кінці мандрівки кожен зможе залишити суму, яку вважає за потрібне, а екскурсоводи у свою чергу частину цих коштів (мінімум 50% від суми) переведуть на допомогу ЗСУ.

СХОЖІ НОВИНИ