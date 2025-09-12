На Франківщині розшукали зниклого 15-річного хлопця

Розшук припинено! Поліція розшукала неповнолітнього хлопця з Калуша. З ним все гаразд.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліці. Івано-Франківської області

Поліція встановлювала місцезнаходження неповнолітнього жителя міста Калуш.

“Відділ ювенальної превенції розшукує 15-річного хлопця, який 12-го вересня 2025 близько 12:15 год. вийшов із Калуського ліцею #2 та побіг у невідомому напрямку.

Зниклий – Галько Ігор Васильович, 2010 р.н., житель м.Калуш.

Прикмети: ріст 160 см., худорлявої тілобудови, волосся русяве, коротке.

Одягнений: в шорти та футболку чорного кольору.

Неповнолітній може рухатися в сторону с. Мединя Галицької громади або міста Івано -Франківська.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Ігоря Галька або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

0674971787, 0979832132, 0673362775″, – йшлося у повідомленні правоохоронців