На Франківщині засудили чоловіка, який п’яним вчинив ДТП, у якій загинула його донька

Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 21:36
У Тисменицькому районному суді Івано-Франківської області завершився розгляд справи щодо аварії в Ямниці, у якій загинула малолітня дитина.

Водій, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, отримав п’ять років позбавлення волі та п’ять років заборони на керування транспортом.

ДТП сталася 8 червня 2025 року близько 17:55 на автодорозі Н-09 «Мукачево–Львів» у селі Ямниця. За матеріалами справи, водій Opel Vectra, рухаючись зі швидкістю близько 100 км/год, не врахував дорожню обстановку та стан покриття.

“Автомобіль виїхав за межі проїзної частини на тротуар, після чого врізався у відбійник і перекинувся”, — йдеться у вироку суду.

У салоні перебували двоє малолітніх дітей. Одна з них загинула на місці, інша отримала травми середньої тяжкості. Сам водій також зазнав ушкоджень, які класифіковано як середньої тяжкості.

Під час судового засідання встановлено, що водій разом із братом напередодні вживав алкоголь.

“Ми випили пляшку горілки та два літри пива, після чого я сів за кермо”, — визнав свою провину обвинувачений.

Чоловік підтвердив, що не впорався з керуванням і розкаявся у скоєному, зазначивши, що усвідомлює наслідки своїх дій.

Суд кваліфікував дії водія за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

“При призначенні покарання враховано тяжкість злочину, особу винного та його щире каяття”, — йдеться у рішенні. Суд відзначив, що чоловік раніше не був судимим, проходив військову службу та характеризувався задовільно.

Обставиною, що пом’якшила покарання, стало добровільне відшкодування збитків потерпілим і визнання провини. Обтяжувальних факторів суд не встановив.

У підсумку Феміда визначила для чоловіка покарання:

  • п’ять років позбавлення волі;
  • п’ять років позбавлення права керування транспортними засобами.

“Суд дійшов висновку, що обвинуваченого слід ізолювати від суспільства, оскільки його виправлення без цього є неможливим”, — йдеться у вироку.

Також суд постановив стягнути з чоловіка понад 7 тисяч гривень витрат за проведення експертиз. Автомобіль Opel Vectra повернуть власнику після скасування арешту.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів. Якщо апеляція не буде подана, вирок набуде законної сили автоматично після закінчення цього строку.

Правоохоронці вкотре нагадують про неприпустимість керування у стані алкогольного сп’яніння.

“П’яний водій за кермом — це пряма загроза життю та безпеці всіх учасників дорожнього руху”, — йдеться у повідомленнях поліції.

