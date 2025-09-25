В Івано-Франківську бойовика «ДНР» засудили до 15 років

Івано-Франківський міський суд визнав громадянина України винним у свідомій участі в незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованих територіях, а також у сприянні їхній бойовій діяльності проти Збройних Сил України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Фіртку.

За даними суду, обвинувачений із лютого 2022 року вступив до підрозділу т.зв. «ДНР» у місті Макіївка Донецької області. Там його призначили на посаду рядового стрілка-телефоніста. У складі незаконного формування він охороняв займані об’єкти, блокпости, перевіряв документи цивільних осіб і забезпечував виконання наказів командирів збройних сил РФ та учасників «ДНР».

Надалі обвинувачений був переведений до 7 стрілецької роти 3 мотострілкового батальйону «ДНР», де продовжував виконувати завдання з окупації та охорони захоплених територій. Під час служби він носив військову форму збройних сил Росії та користувався автоматом Калашникова з боєкомплектами.

28 серпня 2023 року обвинувачений потрапив у полон до Збройних Сил України. Після цього він усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся та активно сприяв досудовому розслідуванню.

Суд врахував ряд обставин при призначенні покарання: тяжкість скоєного злочину, попередню судимість обвинуваченого, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, щире каяття та сприяння слідству.

Врахувавши усі обставини, суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.