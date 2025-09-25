На Прикарпатті незаконно видобували корисні копалини

Рожнятівські правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з русла річки Радова. Досудове розслідування триває.

Пише Правда.ІФ з посиланням Поліцію Івано-Франківської області.

24 вересня, під час несення служби в селищі Перегінське, співробітники групи реагування патрульної поліції виявили вантажний автомобіль, водій якого здійснював видобуток піщано-гравійної суміші з берега річки.

На місце події прибули слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 67-річний місцевий мешканець не мав жодних дозвільних документів на проведення робіт.

Поліцейські вилучили транспортний засіб і видобутий вантаж.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для здоров’я людей чи довкілля, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.