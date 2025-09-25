У Калуші попрощалися із 58-річним ветераном війни Ярославом Хромеєм

Ярослав Хромей був ветраном АТО, воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила з 2019 по 2022 рр. Після початку повномасштабного вторгнення він із березня 2022 року по жовтень 2024 року воював у складі 107 реактивної артилерійської бригади.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.
Калушани віддали останню шану ветерану війни Ярославу Хромею, який помер напередодні.
Чип похорону відбувся сьогодні 25 вересня у Соборі Святих Землі Української (ПЦУ). Поховали Героя на ветеранському секторі Калуського міського кладовища.
Згодом у жовтні 2024 році звільнений із війська за станом здоров’я. 24 вересня 2025 року стало відомо, що воїн помер.