У Калуші попрощалися із 58-річним ветераном війни Ярославом Хромеєм

Ярослав Хромей був ветраном АТО, воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила з 2019 по 2022 рр. Після початку повномасштабного вторгнення він із березня 2022 року по жовтень 2024 року воював у складі 107 реактивної артилерійської бригади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Калушани віддали останню шану ветерану війни Ярославу Хромею, який помер напередодні.

Чип похорону відбувся сьогодні 25 вересня у Соборі Святих Землі Української (ПЦУ). Поховали Героя на ветеранському секторі Калуського міського кладовища.

Згодом у жовтні 2024 році звільнений із війська за станом здоров’я. 24 вересня 2025 року стало відомо, що воїн помер.