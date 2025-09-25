ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуші попрощалися із 58-річним ветераном війни Ярославом Хромеєм

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 14:27
 Ярослав Хромей був ветраном АТО, воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила з 2019 по 2022 рр. Після початку повномасштабного вторгнення він із березня 2022 року по жовтень 2024 року воював у складі 107 реактивної артилерійської бригади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Калушани віддали останню шану ветерану війни Ярославу Хромею, який помер напередодні. 

Чип похорону відбувся сьогодні 25 вересня у Соборі Святих Землі Української (ПЦУ). Поховали Героя на ветеранському секторі Калуського міського кладовища.

Згодом у жовтні 2024 році звільнений із війська за станом здоров’я. 24 вересня 2025 року стало відомо, що воїн помер.

