У Франківську засудили жінку, яка випадково порізала чоловіка

18 вересня Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі місцевої мешканки, яка випадково порізала чоловіка ножем.

Як ідеться у матеріалах суду, її дії кваліфікують, як «заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження», пише Репортер.

Інцидент стався 26 лютого цього року на кухні подружжя. Тоді у приміщення знаходилися чоловік та дружина, які разом розпивали спиртне, і їхня малолітня дитина. Між дорослими виникла сварка через ревнощі.

“В ході словесного конфлікту чоловік підійшов до жінки, яка в той час нарізала овочі, та намагався її обняти. В цей час вона, діючи із необережності, у формі злочинної недбалості, різко розвернулась в сторону чоловіка із кухонним ножем в руці та завдала один випадковий удар у ділянку грудної клітки”, – ідеться у документі.

В результаті чоловік отримав проникаючу рану грудної клітки. Надалі йому довелося зробити операцію. А ушкодження згідно з висновками експерта кваліфіковано, «тяжкі тілесні, небезпечні для життя в момент спричинення».

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю. Суду пояснила, що завдавати удар ножем випадково, під час готування їжі. Конфліктів із чоловіком в неї немає, про вчинене шкодує.

Потерпілий вказав, що проходить службу в ЗСУ, претензій до обвинуваченої жодних не має. Просив суворо її не карати.

Суд ухвалив визнати жінку винною та призначити їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі.