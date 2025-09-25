У Франківську склали припис на підприємця, який спотворив фасад пам’ятки архітектури

24 вересня 2025 року в Івано-Франківську працівники “Муніципальної інспекції “Добродій” склали адміністративний протокол на підприємця, який добудував скляну конструкцію до будинку на вулиці Шашкевича, 9. Це — пам’ятка архітектури місцевого значення.

Трохи більш як місяць тому інспектори вже складали протокол на бізнесмена за роботи на фасаді цього будинку без дозвільних документів. Відтоді він так їх і не отримав, однак попри це розпочав будівництво.

Чим цінний будинок на Шашкевича, 9

Житловий будинок на вулиці Шашкевича, 9 збудований у 1895 році.

“Фасад — у стилі історизму. Рустовані цоколі, оздоблені вікна з профільованими лиштвами, з виразними карнизами. Це — історична частина міста”, — говорить Остап Дольний.

Упродовж деякого часу в будинку мешкала кулінарка Дарія Цвєк, працювало кафе “Стародавня кухня”, що, зі слів архітектора, додає будівлі додаткової культурної цінності.

“Будівельні роботи зупинено”

6 серпня 2025 року архітектор Ігор Панчишин на своїй Facebook-сторінці оприлюднив допис, у якому висловив обурення щодо зміни вигляду фасаду будинку на вулиці Шашкевича, 9.

“Маю багато питань реставраційно-технологічних, але зараз знов дивує така нерозбірливість до засобів і повна зневага до архітектурної спадщини. Відсутність мінімального розуміння контексту”, — йшлося у дописі.

Наступного дня на сторінці відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради у Facebook повідомили, що разом з працівниками “Муніципальної інспекції “Добродій” склали акт і протокол про правопорушення на власника приміщення, адже він не мав погодженої документації та дозвільних документів на роботи.

“Будівельні роботи на об’єкті-пам’ятці зупинено. З власником приміщення проведено роз’яснювальну бесіду і він взяв на себе зобов’язання завершити розробку проєктної документації та виготовлення всіх необхідних документів”, — зазначили в дописі.

Начальник відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Андрій Давидюк у коментарі Суспільному розповів, що 7 серпня підприємця проконсультували й повідомили, що необхідно виготовити проєкт, зареєструвати його в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва через “Дію” і після погодження відправити на державну експертизу.

“Маючи рішення про державну експертизу, власник звертається до органу охорони культурної спадщини про початок будівельних робіт. Тільки так він має право проводити якісь роботи”, — сказав Андрій Давидюк.

З його слів, дозвіл на будівельні роботи надає відділ охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації.

“До нас таких звернень не надходило, нас ніхто не повідомляв, ніяких відповідних повідомлень через єдину систему не було. І ні цей проєкт, ні документи не розглядалися в жодному випадку”, — розповів Андрій Давидюк.

Він додає: проєкт прибудови на вулиці Шашкевича, 9 скоріш за все не погодили б на етапі реєстрації в ЄДЕССБ, а державна експертиза відхилила б його, зважаючи на грубі порушення. Тож дозволів на проведення робіт підприємець не отримав би.

Не зупинено

24 вересня 2025 року архітектор Остап Дольний оприлюднив відео в Instagram, у якому розповів, що до будинку на Шашкевича, 9 прибудували скляний МАФ. Через це пам’ятну дошку, встановлену Дарії Цвєк, перемістили на інше місце на фасаді.

“Монтаж цього скляного непорозуміння, зокрема збільшення віконних прорізів, це — пряме порушення закону “Про охорону культурної спадщини”, а саме: статті 22, яка забороняє змінювати зовнішній вигляд пам’яток без погодженої науково-проєктної документації”, — пояснив у коментарі Суспільному Остап Дольний.

Крім того, додає архітектор, прибудова МАФу є порушенням державних будівельних норм: “ДБН забороняють зміну пропорцій віконних, дверних отворів, закриття автентичних елементів фасаду. Ці дії — не сучасний апґрейд, а знищення унікального вигляду будівлі”.

Стежити за збереженням стану культурних пам’яток в Івано-Франківську повинен відділ охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради. Зі слів Андрій Давидюка, орган має законні підстави, щоб видавати приписи й накладати штрафні санкції на порушників.

Суспільне намагалося зв’язатися із заступником начальника відділу охорони культурної спадщини міськради Ігорем Каюком, однак на телефонні дзвінки він не відповідав.

У коментарі Суспільному заступник керівника “Муніципальної інспекції “Добродій” Ярослав Андрусишин повідомив, що на підприємця, який добудував скляну конструкцію до будинку на вулиці Шашкевича, 9, склали новий протокол і повідомили про це відділ охорони культурної спадщини.