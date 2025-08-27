В Івано-Франківську перекриють дворовий проїзд на вулиці Миколайчука

У четвер, 28 серпня, проводитимуть ремонтні роботи на тепловій мережі у дворі між будинками №8–14 на вулиці Миколайчука.

Про це інформують в «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

Як вказують, роботи розпочнуть об 9:00. Вони триватимуть орієнтовно до 18:00. На цей час буде перекрито проїзд через вказаний дворовий заїзд.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та користуватися альтернативним проїздом, що розташований під аркою будинку на вулиці Миколайчука, 10А.