На Прикарпатті відкрили інклюзивний спортивний майданчик «СтронгВоркаут»

У Надвірній з’явився новий простір сили, мотивації та рівних можливостей — інклюзивний спортивний майданчик «СтронгВоркаут».

Про це повідомив мер міста Зіновій Андрійович.

За його словами, це сучасний об’єкт просто неба, обладнаний як повноцінний тренажерний зал. Тут можуть тренуватися всі охочі — незалежно від віку, фізичних можливостей чи життєвих обставин. Майданчик створений і для активних занять спортом, і для реабілітації чи відновлення.

«Особливою гордістю комплексу є інтерактивна підтримка тренувань. Відвідувачі можуть відсканувати QR-коди й переглянути техніку виконання 40 вправ, розроблених саме під цей майданчик. Це робить заняття безпечними, ефективними та доступними навіть для початківців», — зазначив Андрійович.

На відкриття завітали відомі стронгмени Василь Вірастюк, Сергій Конюшок та Олександр Лашин. Вони провели показові тренування. Також участь у події взяла румунська делегація.

Зворушливим моментом стало тренування Івана Мельнікова — учасника війни, який власним прикладом довів, що спорт доступний кожному.