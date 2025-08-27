ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті відкрили інклюзивний спортивний майданчик «СтронгВоркаут»
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 14:04
У Надвірній з’явився новий простір сили, мотивації та рівних можливостей — інклюзивний спортивний майданчик «СтронгВоркаут». 

Про це повідомив мер міста Зіновій Андрійович.

За його словами, це сучасний об’єкт просто неба, обладнаний як повноцінний тренажерний зал. Тут можуть тренуватися всі охочі — незалежно від віку, фізичних можливостей чи життєвих обставин. Майданчик створений і для активних занять спортом, і для реабілітації чи відновлення.

«Особливою гордістю комплексу є інтерактивна підтримка тренувань. Відвідувачі можуть відсканувати QR-коди й переглянути техніку виконання 40 вправ, розроблених саме під цей майданчик. Це робить заняття безпечними, ефективними та доступними навіть для початківців», — зазначив Андрійович.

На відкриття завітали відомі стронгмени Василь ВірастюкСергій Конюшок та Олександр Лашин. Вони провели показові тренування. Також участь у події взяла румунська делегація.

Зворушливим моментом стало тренування Івана Мельнікова — учасника війни, який власним прикладом довів, що спорт доступний кожному.

«Впевнений, що «СтронгВоркаут» стане улюбленим місцем для багатьох мешканців нашої громади. Це — не просто тренажери. Це — сигнал підтримки, символ єдності, місце сили для кожного з нас», — додав міський голова.

