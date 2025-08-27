На Косівщині грибник поцупив фотопастки з нацпарку

Косівський районний суд визнав винним мешканця Космача, який у листопаді минулого року вкрав дві фотопастки з території Національного природного парку “Гуцульщина”.

Як йдеться у вироку від 25 серпня, 8 листопада 2024 року близько шостої ранку чоловік, який нібито пішов у ліс по гриби, побачив на деревах встановлені камери для спостереження за дикими тваринами та вирішив їх забрати. Він зняв дві фотопастки марки Cuddeback X-change Model 1279 вартістю понад 11 тисяч гривень і виніс із лісу.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повернув обладнання парку. Представники “Гуцульщини” претензій до нього не мали.

З урахуванням того, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується в громаді та щиро розкаявся, суд призначив йому 5 років ув’язнення умовно — з іспитовим строком один рік.

Також він має сплатити понад 2,2 тисячі гривень за проведення експертизи та періодично з’являтися до органу пробації. Викрадені фотопастки суд постановив повернути НПП “Гуцульщина”.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.