Скільки прикарпатців загинули на водоймах від початку року

Від початку 2025 року на водних об’єктах Івано-Франківщини загинули 24 людини.

Про це журналістці Фіртки повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович.

За її словами, у 2025 році на водних об’єктах загинули 24 особи, з яких — одна дитина.

“Для порівняння, у 2024 році було 32 випадки, з яких три — смертельні”, — ділиться Христина Перцович.

Речниця ДСНС в області додала, що у 2025 році на воді загинула одна дитина.

Рятувальники нагадують правила безпеки на воді:

Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости. Не відпочивайте біля крутих берегів, у місцях зі стрімкою течією.

Купання малечі — лише під наглядом дорослих! Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду.

Не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки.

Алкоголь та безпека на воді — несумісні.

Не втрачайте пильність: не заходьте у воду напідпитку, не пірнайте в незнайомих місцях, не запливайте далеко від берега. Слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, наголошують рятувальники.