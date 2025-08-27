Скільки прикарпатців загинули на водоймах від початку року

Від початку 2025 року на водних об’єктах Івано-Франківщини загинули 24 людини.
Про це журналістці Фіртки повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович.
За її словами, у 2025 році на водних об’єктах загинули 24 особи, з яких — одна дитина.
“Для порівняння, у 2024 році було 32 випадки, з яких три — смертельні”, — ділиться Христина Перцович.
Речниця ДСНС в області додала, що у 2025 році на воді загинула одна дитина.
Рятувальники нагадують правила безпеки на воді:
- Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости. Не відпочивайте біля крутих берегів, у місцях зі стрімкою течією.
- Купання малечі — лише під наглядом дорослих! Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду.
- Не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки.
- Алкоголь та безпека на воді — несумісні.
Не втрачайте пильність: не заходьте у воду напідпитку, не пірнайте в незнайомих місцях, не запливайте далеко від берега. Слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, наголошують рятувальники.