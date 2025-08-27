ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чоловіки віком від 18 до 22 років відтепер зможуть безперешкодно перетинати кордон 
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 12:50
Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Про це повідомила Юлія Свириденко, Премʼєр-міністр України.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – повідомила Свириденко.

