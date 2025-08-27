Чоловіки віком від 18 до 22 років відтепер зможуть безперешкодно перетинати кордон 

Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Про це повідомила Юлія Свириденко, Премʼєр-міністр України.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.