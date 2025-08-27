ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Після тяжкої хвороби відійшов у вічність правнук Івана Франка Петро Галущак
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 12:29
Україна зазнала непоправної втрати. У ніч на 27 серпня, після тяжкої хвороби, на 77-му році життя відійшов у вічність правнук Івана Франка, онук Петра Франка – Петро Галущак.

Про це на своїй сторінці в мережі повідомив Народний депутат України Михайло Цимбалюк.

“Все своє життя він присвятив популяризації творчості й спадщини Великого Каменяра, зберігаючи пам’ять про рід та передаючи її наступним поколінням. Особливо боляче отримати таку звістку саме тепер, у дні, коли Дрогобиччина традиційно вшановує Івана Франка. Пан Петро мав бути серед нас на урочистостях з нагоди Франкових днів… Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі.

