Після тяжкої хвороби відійшов у вічність правнук Івана Франка Петро Галущак

Про це на своїй сторінці в мережі повідомив Народний депутат України Михайло Цимбалюк.

“Все своє життя він присвятив популяризації творчості й спадщини Великого Каменяра, зберігаючи пам’ять про рід та передаючи її наступним поколінням. Особливо боляче отримати таку звістку саме тепер, у дні, коли Дрогобиччина традиційно вшановує Івана Франка. Пан Петро мав бути серед нас на урочистостях з нагоди Франкових днів… Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі.