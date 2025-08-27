У горах на Прикарпатті прикордонники виявили рештки двох людей. ФОТО

Днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу «Шибени» в Івано-Франківській області. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників поліції, пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

А минулої ночі патруль відділення прикордонної служби «Велятино» Мукачівського загону виявив рештки людини в районі гори Фрасин на Закарпатті.

Наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, через диких тварин, був пошкоджений та неповний. Причину загибелі встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток людини прикордонники поінформували співробітників поліції.

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.