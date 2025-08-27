У зоні бойових дій помер воїн з Прикарпаття Ігор Гладій

Він служив старшим водієм 3 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованого батальйону. При виконанні обов’язків військової служби на Донеччині у воїна зупинилось серце.
Про це пише Правда з посиланням на допис голови Верхнянської громади Михайла Маліборського.
“Ще одне гаряче й щире серце захисника не витримало ваги війни, ваги втрат, ваги того, що щодня доводилося бачити й переживати. Знову важка втрата для нашої громади. На щиті додому повертається старший солдат ЗСУ — Ігор Ярославович Гладій 1974 року народження з с.Довгий Войнилів. 25.08.2025 року при виконанні обовʼязків військової служби на Донеччині у воїна зупинилось серце”, — йдеться у сповіщенні.
Наразі невідомо, коли захисника привезуть на Калущину для поховання. З болем у серці на нього чекають дружина, донька і син, мама та всі рідні й односельці.
“На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі”, — написав Михайло Маліборський.