У зоні бойових дій помер воїн з Прикарпаття Ігор Гладій
У зоні бойових дій помер воїн з Прикарпаття Ігор Гладій

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 11:43
Він служив старшим водієм 3 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованого батальйону. При виконанні обов’язків військової служби на Донеччині у воїна зупинилось серце.

Про це пише Правда з посиланням на допис голови Верхнянської громади Михайла Маліборського.

“Ще одне гаряче й щире серце захисника не витримало ваги війни, ваги втрат, ваги того, що щодня доводилося бачити й переживати. Знову важка втрата для нашої громади. На щиті додому повертається старший солдат ЗСУ — Ігор Ярославович Гладій 1974 року народження з с.Довгий Войнилів. 25.08.2025 року при виконанні обовʼязків військової служби на Донеччині у воїна зупинилось серце”, — йдеться у сповіщенні.

Наразі невідомо, коли захисника привезуть на Калущину для поховання. З болем у серці на нього чекають дружина, донька і син, мама та всі рідні й односельці.

“На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі”, — написав Михайло Маліборський.

