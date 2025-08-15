ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську покажуть благодійну виставу «Червона рута»

Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 19:22
До Дня Незалежності готують благодійну виставу в Івано-Франківському драматичному театрі імені Івана-Франка.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Так, 20 серпня, о 17 годині Національний театр імені Марії Заньковецької покаже виставу «Червона рута».

Як вказує посадовець, запрошення на виставу можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат 200 гривень (крім суботи та неділі).