В Івано-Франківську покажуть благодійну виставу «Червона рута»

До Дня Незалежності готують благодійну виставу в Івано-Франківському драматичному театрі імені Івана-Франка.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Так, 20 серпня, о 17 годині Національний театр імені Марії Заньковецької покаже виставу «Червона рута».

Як вказує посадовець, запрошення на виставу можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат 200 гривень (крім суботи та неділі).