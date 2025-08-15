ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Людина дістає телефон з кишені рюкзака
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який ймовірно викрав телефон у жінки в магазині

Автор: Оксана Марушкевич
15/08/2025 19:06
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Йдеться про 23-річного громадянина, який ймовірно вчинив крадіжку в приміщенні магазину в Івано-Франківську.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку телефону в одному з магазинів на вулиці Пулюя.

Заявниця повідомила, що невідомий чоловік, перебуваючи в приміщенні магазину, викрав її мобільний телефон.

Патрульні оперативно прибули на місце події, зібрали всю наявну інформацію та обстежили прилеглу територію. На сусідній вулиці вони виявили чоловіка, схожого за описом.

Під час поверхневої перевірки у 23-річного громадянина знайшли телефон, який, ймовірно, належить потерпілій.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.