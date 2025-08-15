В Івано-Франківську затримали чоловіка, який ймовірно викрав телефон у жінки в магазині

Йдеться про 23-річного громадянина, який ймовірно вчинив крадіжку в приміщенні магазину в Івано-Франківську.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку телефону в одному з магазинів на вулиці Пулюя.

Заявниця повідомила, що невідомий чоловік, перебуваючи в приміщенні магазину, викрав її мобільний телефон.

Патрульні оперативно прибули на місце події, зібрали всю наявну інформацію та обстежили прилеглу територію. На сусідній вулиці вони виявили чоловіка, схожого за описом.

Під час поверхневої перевірки у 23-річного громадянина знайшли телефон, який, ймовірно, належить потерпілій.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.