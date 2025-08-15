Дропи: як прикарпатцям не стати “грошовим мулом” для шахраїв



Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку?

У соцмережах чи на електронну пошту вам надходить приваблива пропозиція: «легка» віддалена робота, де потрібно лише приймати кошти на свою картку та пересилати їх далі. Обіцяють заробіток до 10 000 гривень на місяць за кілька хвилин роботи на день, і жодного досвіду не потрібно. Звучить надто добре, щоб бути правдою? Так і є.

Насправді, це пастка, через яку шахраї вербують так званих «грошових мулів», або дропів. Це люди, чиї банківські рахунки використовуються для «відмивання» грошей, отриманих злочинним шляхом.

Як пояснює начальник 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам у місті Києві капітан поліції Андрій Пархоменко, дроп — це людина, яка добровільно або через необізнаність погоджується, щоб її банківська карта стала частиною злочинної схеми. Через неї проходять гроші, здобуті шляхом шахрайства, кіберзлочинів, торгівлі наркотиками чи людьми.

Головна мета злочинців — заплутати фінансові сліди, а дропи — лише інструмент.

Навіть якщо ви не усвідомлюєте, що берете участь у злочинній схемі, закон не звільняє від відповідальності. Поліція вважає дропів не жертвами, а співучасниками. Тож, дропів затримують першими. За такі дії загрожують штрафи, конфіскація майна, і навіть тюремне ув’язнення.

Шахраї, як правило, націлені на тих, хто шукає швидкий заробіток:

Молодь, студенти та школярі.

Переселенці.

Люди без стабільного доходу та соціально вразливі групи.

Аферисти вміло грають на потребі заробити, обіцяючи «золоті гори».

Будьте пильні, якщо в оголошенні є такі ознаки:

Немає чітких обов’язків , лише «переказувати кошти».

, лише «переказувати кошти». Немає вимог до освіти чи досвіду.

до освіти чи досвіду. Спілкування відбувається виключно онлайн.

відбувається виключно онлайн. Пропозиція виглядає надто вигідно , щоб бути правдою.

, щоб бути правдою. Вас просять надіслати фото картки, паспорта або інші банківські реквізити.

або інші банківські реквізити. «Роботодавець» пише з особистої пошти, а не з офіційної адреси компанії.

Особливо обережно ставтеся до пропозицій від «іноземних компаній», які не мають представництва в Україні. Перевірити їхню легальність украй складно.

Якщо ви підозрюєте, що стали дропом, дійте негайно:

Припиніть співпрацю.

співпрацю. Повідомте про це кіберполіцію, залишивши звернення на сайті https://cyberpolice.gov.ua .

про це кіберполіцію, залишивши звернення на сайті . Зв’яжіться зі своїм банком.

Кіберполіція та волонтерські організації закликають долучитися до соціального проєкту «БРАМА». Його мета — протидіяти російській пропаганді та блокувати нелегальний контент. Учасники надсилають скарги на ворожі пости та сервіси. Чим більше скарг, тим вища ймовірність їхнього блокування.

Детальніше про проєкт та як до нього долучитися, можна дізнатися на сайті https://chatovi.online/.

Пам’ятайте, що швидкі гроші без зусиль — це майже завжди шахрайство. Не ризикуйте своєю свободою заради короткочасного прибутку.