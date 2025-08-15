У Яремче біля водоспаду “Пробій” травмувався 11-річний хлопець. ФОТО

У Надвірнянському районі рятувальники надали допомогу травмованій дитині

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

15 серпня о 16:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче, поблизу водоспаду «Пробій», допомоги потребує 11-річний хлопчик.

На місце виклику негайно прибули рятувальники Яремчанщини.

Під час проведення рятувальних робіт вони транспортували дитину, яка травмувала ногу через ушкодження рибальським гачком, до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників постраждалого швидко передали медикам для подальшого надання необхідної допомоги.