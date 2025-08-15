ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники допомагають людині на мосту.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Яремче біля водоспаду “Пробій” травмувався 11-річний хлопець. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
15/08/2025 18:35
У Надвірнянському районі рятувальники надали допомогу травмованій дитині

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

15 серпня о 16:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче, поблизу водоспаду «Пробій», допомоги потребує 11-річний хлопчик.

На місце виклику негайно прибули рятувальники Яремчанщини.

Під час проведення рятувальних робіт вони транспортували дитину, яка травмувала ногу через ушкодження рибальським гачком, до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників постраждалого швидко передали медикам для подальшого надання необхідної допомоги.

Рятувальники допомагають людині біля швидкої допомоги.
Рятувальники несуть потерпілого на носилках в лісі.
Рятувальники несуть людину на ношах через міст.
