Опора впала на дорогу і дроти пошкодили автівку: водійка відсудила в “Електроавтотрансу” компенсацію

Франківка виграла суд проти комунального підприємства “Електроавтотранс”. Жінці пошкодили автомобіль дроти від бетонної опори, що впала на дорогу. Тепер комунальники мають виплатити їй майже 28 тисяч гривень компенсації.

Про це інформує Галка з посилання на рішення Івано-Франківського міського суду.

Подія сталася ще 9 липня 2021 року на вулиці Галицькій. Водійка автомобіля Renault Modus почула сильний гул. Потім вона побачила, що позаду її машини впала залізобетонна опора тролейбусної мережі. Дроти пошкодили її авто та ще дві машини. За словами очевидців, перед цим тролейбус маршруту №6 зробив різкий маневр, що і спричинило падіння стовпа.

“В салоні авто несподівано я почула сильний, незрозумілий мені гул, перехожі на вулиці почали зупинятися і їх увага була прикута в одну точку позаду мого автомобіля. Як виявилось, в цей час на проїжджу частину по вул. Галицькій біля музичної школи, позаду мого автомобіля впала залізобетонна опора тролейбусної контактної мережі. Опора впала позаду моєї машини, перпендикулярно проїжджій частині дороги. В результаті падіння залізобетонної опори дротами від тролейбусної контактної мережі був пошкоджений мій транспортний засіб та ще два автомобілі: перед моїм авто – Mersedes А160 та вантажівка з кузовом жовтого кольору”, – розповіла жінка.

Представники “Електроавтотранс” у суді зазначили, що комунальне підприємство свою вину не визнає. Вони наполягали, що немає доказів їхньої вини та прямого зв’язку між падінням опори й пошкодженнями автівки.

Суд заслухав свідків та дослідив документи. Встановив, що опора перебуває на балансі комунальників, а впала вона через дії водія тролейбуса. Суд визнав тролейбусну мережу джерелом підвищеної небезпеки. Тому відповідальність несе її власник.

Справу розглядали в рамках цивільного судочинства за статтями 1166 та 1187 Цивільного кодексу України про відшкодування шкоди. Суд зобов’язав КП “Електроавтотранс” виплатити водійці 20 260 грн майнової шкоди, 6 000 грн моральної шкоди та 1 500 грн за проведення експертної оцінки.