9 колаборантів, які проводили фейковий референдум рф на Херсонщині, отримати тюремні вироки

За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ять колаборантів, які організовували псевдореферендум рф під час окупації Херсона. Вісім з них отримали реальні терміни покарання, ще одна зловмисниця – засуджена заочно, оскільки переховується від правосуддя на лівобережжі південного регіону.

Пише Правда.ІФ з посиланням на СБ України в Івано-Франківській області

За матеріалами справи, організаторкою групи є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний «виборчком № 826».

До його складу вона залучила своїх «однодумців» – вісьмох односельчан. Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати «приєднання» Херсонщини до складу рф.

У ході таких рейдів колаборанти роздавали людям «бюлетені», в яких закликали віддавати «голоси» на користь країни-агресора.

Після деокупації регіону зловмисники намагалися «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя, а їхня очільниця втекла разом із окупантами на лівобережжя області.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини ворожих поплічників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох з них у лютому 2024 року на території звільненого регіону.

Наразі суд визнав винними всіх дев’ятьох учасників окупаційного «виборчкому» за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої спільниці, яка ховається на тимчасово окупованій частині території України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Херсонській областях за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.