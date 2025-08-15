ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті розслідують ДТП, у якій загинув водій мопеда. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 17:25
15 серпня близько 1:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП у селі Грабовець. Попередньо поліцейські встановили, що 44-річний місцевий житель, керуючи мопедом, проявив неуважність і не вибрав безпечної швидкості руху. У результаті транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Прикарпаття

Від отриманих травм водій загинув на місці. Чоловік був без захисного шолома.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними за кермом, особливо в межах населених пунктів. Знижуйте швидкість, щоб мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Обов’язково під час руху на двоколісному транспорті користуйтеся захисним шоломом та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

