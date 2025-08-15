ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Коломийщині проводять епідеміологічне розслідування випадку гепатиту А
Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 17:19
Фахівці Коломийського районного відділу ДУ “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” проводять епідеміологічні розслідування вогнищ інфекційних захворювань.

Нещодавно відповідні заходи були здійснені у вогнищі вірусного гепатиту А, повідомляють фахівці.

Гепатит А — це гостре інфекційне захворювання печінки, яке передається переважно фекально-оральним шляхом — через вживання забруднених овочів, фруктів, продуктів харчування чи води. У зв’язку з виявленим випадком інфекції на території населеного пункту задіяні всі необхідні протиепідемічні заходи.

Зокрема, спеціалісти провели:

  • дезінфекцію громадських місць;
  • забір води для лабораторного аналізу за місцем проживання хворої особи;
  • дезінфекцію води у колодязі, щоб запобігти можливому поширенню вірусу через воду;
  • обстеження усіх контактних осіб, включно із забором біологічного матеріалу.
Дослідження колодязя в захисних костюмах

Стан здоров’я контактних осіб перебуває під контролем медиків, у разі потреби здійснюється їхня ізоляція. Результати лабораторних досліджень допоможуть фахівцям оцінити епідеміологічну ситуацію та вжити подальших заходів.

Місцевих мешканців уже поінформовано про необхідність дотримання основних санітарно-гігієнічних правил.

Зокрема, рекомендується:

  • ретельно мити руки з милом, особливо перед вживанням їжі та після відвідування туалету;
  • вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
  • уникати продуктів сумнівної якості або походження;
  • звертатися до лікаря при перших симптомах захворювання.

Фахівці наголошують: гепатит А — це хвороба «брудних рук». Її можна уникнути, дотримуючись простих, але ефективних правил гігієни.

Серед симптомів, на які слід звернути увагу:

  • загальна слабкість,
  • нудота,
  • біль у животі,
  • пожовтіння шкіри та склер очей.

Вчасне звернення до медиків дозволяє своєчасно поставити діагноз і уникнути можливих ускладнень.

Людина у захисному костюмі прибирає кімнату