На Коломийщині проводять епідеміологічне розслідування випадку гепатиту А

Фахівці Коломийського районного відділу ДУ “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” проводять епідеміологічні розслідування вогнищ інфекційних захворювань.
Нещодавно відповідні заходи були здійснені у вогнищі вірусного гепатиту А, повідомляють фахівці.
Гепатит А — це гостре інфекційне захворювання печінки, яке передається переважно фекально-оральним шляхом — через вживання забруднених овочів, фруктів, продуктів харчування чи води. У зв’язку з виявленим випадком інфекції на території населеного пункту задіяні всі необхідні протиепідемічні заходи.
Зокрема, спеціалісти провели:
- дезінфекцію громадських місць;
- забір води для лабораторного аналізу за місцем проживання хворої особи;
- дезінфекцію води у колодязі, щоб запобігти можливому поширенню вірусу через воду;
- обстеження усіх контактних осіб, включно із забором біологічного матеріалу.
Стан здоров’я контактних осіб перебуває під контролем медиків, у разі потреби здійснюється їхня ізоляція. Результати лабораторних досліджень допоможуть фахівцям оцінити епідеміологічну ситуацію та вжити подальших заходів.
Місцевих мешканців уже поінформовано про необхідність дотримання основних санітарно-гігієнічних правил.
Зокрема, рекомендується:
- ретельно мити руки з милом, особливо перед вживанням їжі та після відвідування туалету;
- вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
- уникати продуктів сумнівної якості або походження;
- звертатися до лікаря при перших симптомах захворювання.
Фахівці наголошують: гепатит А — це хвороба «брудних рук». Її можна уникнути, дотримуючись простих, але ефективних правил гігієни.
Серед симптомів, на які слід звернути увагу:
- загальна слабкість,
- нудота,
- біль у животі,
- пожовтіння шкіри та склер очей.
Вчасне звернення до медиків дозволяє своєчасно поставити діагноз і уникнути можливих ускладнень.