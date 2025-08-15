На Коломийщині проводять епідеміологічне розслідування випадку гепатиту А

Фахівці Коломийського районного відділу ДУ “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” проводять епідеміологічні розслідування вогнищ інфекційних захворювань.

Нещодавно відповідні заходи були здійснені у вогнищі вірусного гепатиту А, повідомляють фахівці.

Гепатит А — це гостре інфекційне захворювання печінки, яке передається переважно фекально-оральним шляхом — через вживання забруднених овочів, фруктів, продуктів харчування чи води. У зв’язку з виявленим випадком інфекції на території населеного пункту задіяні всі необхідні протиепідемічні заходи.

Зокрема, спеціалісти провели:

дезінфекцію громадських місць;

забір води для лабораторного аналізу за місцем проживання хворої особи;

дезінфекцію води у колодязі, щоб запобігти можливому поширенню вірусу через воду;

обстеження усіх контактних осіб, включно із забором біологічного матеріалу.

Стан здоров’я контактних осіб перебуває під контролем медиків, у разі потреби здійснюється їхня ізоляція. Результати лабораторних досліджень допоможуть фахівцям оцінити епідеміологічну ситуацію та вжити подальших заходів.

Місцевих мешканців уже поінформовано про необхідність дотримання основних санітарно-гігієнічних правил.

Зокрема, рекомендується:

ретельно мити руки з милом, особливо перед вживанням їжі та після відвідування туалету;

вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;

уникати продуктів сумнівної якості або походження;

звертатися до лікаря при перших симптомах захворювання.

Фахівці наголошують: гепатит А — це хвороба «брудних рук». Її можна уникнути, дотримуючись простих, але ефективних правил гігієни.

Серед симптомів, на які слід звернути увагу:

загальна слабкість,

нудота,

біль у животі,

пожовтіння шкіри та склер очей.

Вчасне звернення до медиків дозволяє своєчасно поставити діагноз і уникнути можливих ускладнень.