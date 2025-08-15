У Старуні освятять новий храм Блаженного Симеона Лукача

У Старуні 22 серпня 2025 року урочисто освятять храмовий комплекс Блаженного священномученика Симеона Лукача.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в програмі “Про головне в деталях”, пише Фіртка.
За словами посадовиці, новий паломницький центр є свідченням єдності людей і духовності прикарпатців, особливо в умовах війни.
«Я дуже тішуся, коли в нашій області й в Україні будуються й освячуються нові храми. Прикарпаття — дуже релігійна, духовна, молитовна область.
Молитва загоює дуже глибокі рани, адже під час війни багато страждань та болю. Люди в такому стані найперше йдуть до церкви», — зазначила Онищук.
Посадовиця також наголосила, що подія 22 серпня є важливою для всієї області, адже божественну літургію очолить Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.
«Це центр, куди приїжджає багато родин наших Героїв. Священники постійно працюють із тими, кому найважче. Центр стане ще одним місцем духовного єднання», — додала очільниця ОВА.