У Старуні освятять новий храм Блаженного Симеона Лукача

У Старуні 22 серпня 2025 року урочисто освятять храмовий комплекс Блаженного священномученика Симеона Лукача.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в програмі “Про головне в деталях”, пише Фіртка.

За словами посадовиці, новий паломницький центр є свідченням єдності людей і духовності прикарпатців, особливо в умовах війни.

«Я дуже тішуся, коли в нашій області й в Україні будуються й освячуються нові храми. Прикарпаття — дуже релігійна, духовна, молитовна область. Молитва загоює дуже глибокі рани, адже під час війни багато страждань та болю. Люди в такому стані найперше йдуть до церкви», — зазначила Онищук.

Посадовиця також наголосила, що подія 22 серпня є важливою для всієї області, адже божественну літургію очолить Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.