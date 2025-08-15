Надвірнянська громада попрощалася з Героєм України Владиславом Слезінським

Молодший сержант Слезінський Владислав Петрович загинув 12 серпня 2025 року поблизу села Мирне Камʼянського району Дніпровської області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича

“Йому б ще жити і жити, створити власну родину, виховувати дітей та віддавати любов батькам, але все змінила війна.

Наші Герої вражають мужністю, силою та вірою. Вірою в нашу країну, її народ та їх вільне майбутнє. Саме тому стають на їх захист зі зброєю у руках та світлими помислами. Серед таких світлих людей був Владислав”, – йдеться в дописі.