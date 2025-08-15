ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Фото військового в рамці на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Надвірнянська громада попрощалася з Героєм України Владиславом Слезінським

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 16:38
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Молодший сержант Слезінський Владислав Петрович загинув 12 серпня 2025 року поблизу села Мирне Камʼянського району Дніпровської області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича

“Йому б ще жити і жити, створити власну родину, виховувати дітей та віддавати любов батькам, але все змінила війна.

Наші Герої вражають мужністю, силою та вірою. Вірою в нашу країну, її народ та їх вільне майбутнє. Саме тому стають на їх захист зі зброєю у руках та світлими помислами. Серед таких світлих людей був Владислав”, – йдеться в дописі.

Герою навіки 28.