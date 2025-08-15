ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті запрацював Центр, де надаватимуть психологічну підтримку українським воїнам та їхнім родинам. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 16:14
ДІМ РІА
При реабілітаційному центрі «Тепло крилатої душі», створеного мамою загиблого Героя України — Наталією Тарабалкою, відкрито Центр спільнотворення, де надаватимуть психологічну підтримку.

Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Світлана Онищук

“Цей простір народився з болю, але наповнений любов’ю та турботою. Саме тут наші захисники та їхні родини проходять фізичне й психологічне відновлення, отримують підтримку та сили рухатися далі.

Пані Наталія — приклад мужності, стійкості та щирої віри в те, що допомога іншим — найкращий шлях вшанування пам’яті сина”, – зазначила у своєму дописі керівниця області.

