На Прикарпатті запрацював Центр, де надаватимуть психологічну підтримку українським воїнам та їхнім родинам. ФОТО

При реабілітаційному центрі «Тепло крилатої душі», створеного мамою загиблого Героя України — Наталією Тарабалкою, відкрито Центр спільнотворення, де надаватимуть психологічну підтримку.



Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Світлана Онищук



“Цей простір народився з болю, але наповнений любов’ю та турботою. Саме тут наші захисники та їхні родини проходять фізичне й психологічне відновлення, отримують підтримку та сили рухатися далі.

Пані Наталія — приклад мужності, стійкості та щирої віри в те, що допомога іншим — найкращий шлях вшанування пам’яті сина”, – зазначила у своєму дописі керівниця області.