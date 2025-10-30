В Івано-Франківську попрощаються із воїном Петром Свистяком

Петро Свистяк народився 01.07.1992.

28.10.2025 р. о 14:00 – виїзд з Будинку Смутку до дому загиблого у с. Черніїв, вул. Підгайська, 3.

28.10.2025 р. о 19:00 – панахида за загиблим у домі загиблого за адресою : с. Черніїв, вул. Підгайська, 3.

29.10.2025 р. о 11:00 – початок прощанням біля дому загиблого за адресою : с. Черніїв, вул. Підгайська, 3.

29.10.2025 р. о 11:40 – прощання з загиблим у церкві с. Черніїв.

⁠29.10.2025 р. о 12:40 – поховання воїна на кладовищі с. Черніїв, пише КП Міська ритуальна служба.