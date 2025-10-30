На Прикарпатті розшукують водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події

29 жовтня о 7:20 до поліції надійшло повідомлення від мешканки громади про те, що у селі Шевченкове в кюветі вона виявила тіло свого брата без ознак життя.



На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Долина), слідчі обласної поліції та криміналісти, пише Поліція Івано-Франківської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, у період з 24 по 29 жовтня водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись автодорогою Р-21 «Долина–Хуст» у межах села Шевченкове в напрямку селища Вигода, Вигодської територіальної громади, скоїв наїзд на місцевого мешканця 1986 року народження та поїхав з місця події.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди, маєте достовірну інформацію, важливу для слідства, просимо зателефонувати на спецлінію 102 або до чергової частини поліції +380 (66) 511 12 66.