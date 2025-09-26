ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську попрощаються з воїном Дмитром Павлюком

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 17:17
В Івано-Франківській громаді 27 вересня 2025 року попрощаються з військовослужбовцем Дмитром Павлюком.

Пише Правда.ІФ з посиланням на “Міську ритуальну службу”.

Дмитро Павлюк народився 2 січня 1966 року. Мав звання сержанта. Воїн помер 21 вересня 2025.

27 вересня о 9:00 розпочнеться прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Дмитра Павлюка поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.

