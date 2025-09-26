ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ветеранам та ветеранкам спростили процедуру отримання спортивних протезів

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 17:49
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Якщо раніше потрібно було доводити участь у спортивних змаганнях і збирати численні довідки, то відтепер спортивний протез можна отримати як для змагань, так і для тренувань чи особистої реабілітації.

Отримати протез можна в кілька етапів:

  • Спершу потрібен висновок від реабілітаційної команди чи лікарської комісії (це можна зробити ще під час лікування).
  • Далі подайте заяву на протезування через Соціальний портал Мінсоцполітики, ЦНАП або відділення Фонду соцзахисту.
  • Оберіть підприємство, яке виготовить протез.
  • Пройдіть примірку та навчання з користування ним, після чого отримаєте протез.

Держава також покриває ремонт і сервісне обслуговування.

