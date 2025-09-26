Ветеранам та ветеранкам спростили процедуру отримання спортивних протезів

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Якщо раніше потрібно було доводити участь у спортивних змаганнях і збирати численні довідки, то відтепер спортивний протез можна отримати як для змагань, так і для тренувань чи особистої реабілітації.
Отримати протез можна в кілька етапів:
- Спершу потрібен висновок від реабілітаційної команди чи лікарської комісії (це можна зробити ще під час лікування).
- Далі подайте заяву на протезування через Соціальний портал Мінсоцполітики, ЦНАП або відділення Фонду соцзахисту.
- Оберіть підприємство, яке виготовить протез.
- Пройдіть примірку та навчання з користування ним, після чого отримаєте протез.
Держава також покриває ремонт і сервісне обслуговування.