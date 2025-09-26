Ветеранам та ветеранкам спростили процедуру отримання спортивних протезів

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.



Якщо раніше потрібно було доводити участь у спортивних змаганнях і збирати численні довідки, то відтепер спортивний протез можна отримати як для змагань, так і для тренувань чи особистої реабілітації.

Отримати протез можна в кілька етапів:

Спершу потрібен висновок від реабілітаційної команди чи лікарської комісії (це можна зробити ще під час лікування).

Далі подайте заяву на протезування через Соціальний портал Мінсоцполітики, ЦНАП або відділення Фонду соцзахисту.

Оберіть підприємство, яке виготовить протез.

Пройдіть примірку та навчання з користування ним, після чого отримаєте протез.

Держава також покриває ремонт і сервісне обслуговування.