У департаменті містобудування Івано-Франківська прокоментували будівництво дороги від вулиці Гурика до Ленкавського

25 вересня в Івано-Франківську, між вулицями Гурика, Південний бульвар та Ленкавського, зібралися місцеві жителі, аби висловитися проти будівництва дороги. Її у міській раді планують прокласти між житловими будинками та зеленою територією поблизу міського озера.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.

Будівництво дороги від вулиці Гурика до Ленкавського важливе для розвантаження і покращення руху транспорту — так у департаменті містобудування та архітектури міської ради прокоментували критику з боку місцевих жителів, які вийшли висловитися проти цього проєкту увечері 25 вересня. Шлях на цій ділянці нібито був передбачений генеральними планами міста 1981 та 2001 років.

“Це не нова ініціатива, а логічне втілення планомірного розвитку транспортної мережі міста. Сьогодні Івано-Франківськ стикається із серйозними викликами, зокрема Південний бульвар та прилеглі до нього вулиці перевантажені автотранспортом”, — йдеться у дописі.

У департаменті пояснили, що будівництво нової дороги дозволить розвантажити Південний бульвар, Гетьмана Мазепи та сусідні вулиці, а також створити “пряме сполучення між густозаселеними кварталами”. Проєкт має на меті покращити ефективність громадського транспорту та екстрених служб. Також ця дорога нібито має зменшити затори та шкідливі викиди.