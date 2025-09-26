У департаменті містобудування Івано-Франківська прокоментували будівництво дороги від вулиці Гурика до Ленкавського

25 вересня в Івано-Франківську, між вулицями Гурика, Південний бульвар та Ленкавського, зібралися місцеві жителі, аби висловитися проти будівництва дороги. Її у міській раді планують прокласти між житловими будинками та зеленою територією поблизу міського озера.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.
Будівництво дороги від вулиці Гурика до Ленкавського важливе для розвантаження і покращення руху транспорту — так у департаменті містобудування та архітектури міської ради прокоментували критику з боку місцевих жителів, які вийшли висловитися проти цього проєкту увечері 25 вересня. Шлях на цій ділянці нібито був передбачений генеральними планами міста 1981 та 2001 років.
“Це не нова ініціатива, а логічне втілення планомірного розвитку транспортної мережі міста. Сьогодні Івано-Франківськ стикається із серйозними викликами, зокрема Південний бульвар та прилеглі до нього вулиці перевантажені автотранспортом”, — йдеться у дописі.
У департаменті пояснили, що будівництво нової дороги дозволить розвантажити Південний бульвар, Гетьмана Мазепи та сусідні вулиці, а також створити “пряме сполучення між густозаселеними кварталами”. Проєкт має на меті покращити ефективність громадського транспорту та екстрених служб. Також ця дорога нібито має зменшити затори та шкідливі викиди.
“Ми розуміємо, що будь-які зміни у міському просторі можуть викликати занепокоєння. Проте наголошуємо: необхідність цієї дороги продиктована не лише містобудівною документацією, а й здоровим глуздом та потребами міста, яке зростає й розвивається”, — написали у департаменті містобудування та архітектури.