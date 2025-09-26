Франківський артист Олексій Гнатковський став ведучим шоу «Зрадники» 

Цієї осені на платформі SWEET.TV відбудеться прем’єра української адаптації світового хіта — шоу The Traitors («Зрадники»).

Детективне реаліті, що підкорило мільйони глядачів у всьому світі, нарешті вийде і в українській версії виробництва SWEET.TV Originals. Проєкт поєднує психологічну гру, стратегію і неочікувані драматичні повороти.

Ведучим нового шоу став Олексій Гнатковський — актор, театральний режисер, Заслужений і Народний артист України, якому широке визнання принесла роль Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Олексія Гнатковського називають «репертуарним локомотивом» Івано-Франківського драмтеатру, а вистави з його участю традиційно збирають аншлаги.

Для Олексія проєкт «Зрадники» став першим досвідом роботи у жанрі реаліті:

«Бути ведучим шоу «Зрадники» — непересічний досвід для мене. Бо це реаліті дуже справжнє, нестандартне, якого в Україні ще не було. Я дуже радий, що завдяки SWEET.TV це світове шоу з’явилось у нас. У часи війни ми боремося за українськість у всіх її проявах. Щоб в нас було багато хорошого, якісного, свого. Проєкт цим просякнутий. Для мене принципово, щоб люди з екранів чули українську мову і рідні контексти. Тому я розумів, що тут зможу стати корисним. Я хочу, аби в Україні з’являлось якомога більше таких якісних проєктів», — поділився Олексій Гнатковський.

За легендою шоу, Олексій з’явиться в образі графа, який одного разу вирішив розважитись. Він заховав величезний скарб і зібрав команду відчайдухів, аби ті поборолися за нього. Щоб додати напруги у гру, серед шукачів граф обрав кількох «зрадників», які мали щоночі усувати конкурентів. Завданням решти гравців стало викрити «зрадників» до того, як останні заберуть увесь скарб собі.

Тизер: https://www.youtube.com/watch?v=s2K7oHSIfoI

Українську адаптацію проєкту «Зрадники» створили з акцентом на місцеві легенди і карпатську міфологію. Його події розгортаються у старовинному палаці графів Шенборнів на Закарпатті. Олексію Гнатковському, який родом з Івано-Франківська, близький місцевий колорит і культурні традиції цього краю. Його образ відтворює дух українського аристократа з минулого, що оживає у стінах палацу.

«Вибір ведучого був одним із найвідповідальніших етапів у створенні проєкту. Ця роль потребувала не лише харизми, а й вміння поєднувати впевненість і легкість, суворість і тонкий гумор. Саме таким є Олексій. У його поведінці є трохи «одержимості грою», що дозволяє зробити ведучого співучасником інтриги, який підживлює атмосферу напруги», — зазначає шоуранерка, керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська.

За правилами шоу 22 учасники збираються в таємничому замку, щоб позмагатися за грошовий приз. На початку гри кількох учасників ведучий призначає «зрадниками». Їх завдання — приховувати свою роль, щоночі усувати з гри одного «вірного» і дійти до фіналу. Решті — «вірним» — потрібно виявити зрадників перш, ніж ті доведуть гру до кінця й заберуть всю суму собі.

Щовипуску учасники збираються за круглим столом і вирішують голосуванням, хто, на їхню думку, є «зрадником» і має залишити гру. У фіналі переможці отримають пів мільйона гривень. Та якщо серед фіналістів опиниться хоча б один «зрадник» — він забере весь виграш.

Прем’єра детективного реаліті-шоу «Зрадники» відбудеться вже цієї осені ексклюзивно на платформі національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.